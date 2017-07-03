Военные РФ доставили гуманитарную помощь в горное селение в сирийской провинции Латакия

АЛЕППО/Сирия/, 3 июля. /ТАСС/. Гуманитарная российская колонна из Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) привезла в горное селение Бтара в центре провинции Латакия 350 продуктовых наборов.

"Эта акция стала возможной после того, как губернатор провинции Латакия и командование группы российских войск в Сирии подписали соглашение о прекращении огня, так как село граничит с новыми зонами деэскалалации",- сказал журналистам офицер Центра Алексей Петрачков.

Он отметил, что офицеры Центра предварительно согласовали с губернатором Латакии количество населенных пунктов, где гуманитарная помощь нужна в первую очередь. Затем с местными властями был составлен список особо нуждающихся в гуманитарной помощи сельчан.

Петрачков уточнил, что подавляющее большинство жителей села Бтара живут натуральным хозяйством, но среди них - вдовы погибших при защите целостности Сирии военнослужащих, ветераны войны, получившие ранения в ходе боевых действий, - эти сельчане были первыми в списках на получение продуктовых наборов. В 350 пакетах - традиционные мука, рис, говяжьи консервы, чай.

Глава селения Бтара Али-Саллех Абас поблагодарил российских военных за помощь.

"Многие мои земляки попросту не в состоянии спуститься на равнину за необходимыми продуктами, спасибо России за заботу о простых крестьянах Сирии, за то, что вы не оставили нас один на один с трудностями военного времени", - сказал Али-Саллех Абас.