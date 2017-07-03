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Матвиенко считает, что в России недостаточно женщин на постах "уровня принятия решений"

Политика
3 июля, 7:30 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 3, июля. /ТАСС

Председатель Совета Федерации отметила, что в этом вопросе России интересен и международный опыт

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

© Михаил Климентьев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России недостаточно женщин занимают посты "на уровне принятия решений", в том числе в парламенте.

"Мы в России не удовлетворены уровнем представительства женщин на уровне принятия решений", - заявила она, выступая в понедельник в Новосибирске на первом конгрессе женщин стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. "У нас мало женщин в парламенте, гораздо меньше того, чем нам хотелось бы", - заметила Матвиенко.

"То есть нам есть над чем работать", - констатировала спикер верхней палаты парламента, добавив, что в этом вопросе России интересен и международный опыт.

Женское предпринимательство

Матвиенко также сообщила, что проекты, направленные на поддержку женщин, в том числе в области развития женского предпринимательства, будут представлены на втором Евразийском женском форуме, который должен пройти в 2018 году.

"На Евразийском женском форуме 2018 года мы представим проекты, которые направлены на поддержку женщин, реализацию их инициатив в самых различных областях", - проинформировала она, пояснив, что речь идет, например, об "обучении женщин-лидеров, участии женщин в продвижении высоких технологий, профилактике рака молочной железы, женском предпринимательстве". "Практически все проекты получают международное звучание", - уточнила Матвиенко.

Она обратила внимание на развитие женского предпринимательства, которое в настоящее время в РФ составляет более четверти малого и среднего бизнеса, охватывая "не только такие традиционные отрасли, как образование, легкая и пищевая промышленность". "Женщины успешны в области развития экономики знаний, в сфере инноваций и высоких технологий", - указала спикер Совфеда, напомнив, что в этом году в России начали действовать специальные кредитные продукты для женщин-предпринимателей.

Матвиенко отметила, что подготовку и тематику мероприятий форума можно обсуждать на портале "Евразийское женское сообщество". "Этот интернет-ресурс специально создан для обмена информацией и опытом, реализации совместных действий, портал действует на русском и английском языках", - пояснила она.

Международные женские форумы

В первом конгрессе женщин стран ШОС и БРИКС принимают участие более 300 представительниц женских организаций, в том числе из Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР. Форум на тему "Роль женщин в современном обществе: сотрудничество в политике, экономике, науке, образовании и культуре" проходит под эгидой Совета Федерации и при поддержке МИД РФ. На полях конгресса также состоится диалог "Женщины и экономика", который объединит представителей деловых кругов и государственной власти. Эта площадка предоставит женщинам- предпринимателям возможность для международного обмена опытом и установления деловых контактов, пояснили ранее в пресс-службе СФ.

Первый Евразийский женский форум прошел в Санкт-Петербурге в 2015 году. На нем обсуждались вопросы социальной безопасности и устойчивого развития, международного сотрудничества ради доверия и прогресса, расширения возможностей участия женщин в меняющейся экономике, политике, социальной интеграции общества.

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