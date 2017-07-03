Матвиенко: РФ рассчитывает на "адекватные решения" в отношении своих полномочий в ПАСЕ

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НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на принятие "адекватных решений" в отношении российских полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила в понедельник журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, замораживание выплаты взноса России в Совет Европы стало сигналом для всей этой организации, а не только ПАСЕ. Матвиенко также заявила, что ситуация в ассамблее "продолжает деградировать" и Комитет министров Совета Европы "понимает ненормальность" сложившейся ситуации. "И мы надеемся, что какие-то адекватные решения будут приняты", - добавила Матвиенко.
Она не исключила, что могут быть приняты новые решения относительно взноса РФ в Совет Европы, если не будут приняты "адекватные регламентные решения", которые позволили бы российской делегации полноценно участвовать в работе ПАСЕ. "На каком основании мы должны платить деньги? Чтобы мы каждый день за деньги РФ наблюдали антироссийскую истерию?" - сказала Матвиенко.
Она добавила, что вопрос о взносе РФ на 2018 год будет зависеть от развития событий. "Что будет на следующий год - посмотрим, как будут развиваться события", - пояснила спикер Совфеда.