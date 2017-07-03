СК возбудил новые уголовные дела по фактам обстрелов украинскими силовиками Донбасса

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по четырем фактам артиллерийских обстрелов гражданского населения Донбасса, в результате которых погибли два человека. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК РФ возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", - сказала она.

По данным следствия, 9, 18, 19 и 23 июня украинские военнослужащие, выполняя преступные приказы вышестоящих должностных лиц министерства обороны Украины, произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по гражданским объектам, расположенным в поселке Трудовские Петровского района Донецка, в селе Коминтерново, в Ясиноватой и Докучаевске. В результате этих обстрелов погибли два мирных жителя и двое получили ранения.

"Лица, совершившие это особо тяжкое преступление, действовали в нарушение протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандума к нему, а также в нарушение положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительного протокола № 2 к ней. Очевидно, что они преследовали цель убийства неограниченного круга лиц из числа гражданского населения по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, связанной с отказом населения признать легитимность действующей власти и желанием создать обособленные административно-территориальные образования", - подчеркнула Петренко.

Она заверила, что следователи СК РФ в рамках действующего законодательства продолжают работу по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и по определению роли каждого причастного лица вне зависимости от воинского звания и занимаемой должности.