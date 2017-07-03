Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с национальным праздником - Днем независимости, сообщила пресс-служба Кремля.
"Символично, что этот праздник отмечается в день освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Узы братской дружбы и товарищества, закаленные в суровые военные годы, и сегодня являются залогом успешного развития российско-белорусских союзнических отношений", - подчеркнул глава российского государства в поздравительной телеграмме.
Президент России отметил позитивную динамику сотрудничества между двумя странами, высокий уровень взаимодействия в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ и выразил уверенность в дальнейшем активном наращивании всего комплекса взаимовыгодных российско-белорусских связей на благо народов России и Белоруссии.