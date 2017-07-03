Сенатор: опыт РФ по защите своего суверенитета вызывает интерес во многих странах мира

БЕЛГРАД, 3 июля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Российский опыт по защите национального суверенитета от вмешательства извне вызывает серьезный интерес во многих странах мира. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ образована постановлением СФ от 14 июня 2017 года. В комиссию вошли десять сенаторов, представляющих различные комитеты верхней палаты. Задачи комиссии - подготовка предложений по изменению российского законодательства в сфере защиты суверенитета РФ, а также мониторинг деятельности иностранных государств и международных организаций по вмешательству в российские внутриполитические процессы.

Заинтересованность зарубежных партнеров

Российская делегация, принявшая участие в форуме "Белградский стратегический диалог", провела серию двусторонних встреч с представителями самых разных государств-членов ЕС по их просьбе, рассказал Климов. "Разговор идет очень доверительный; некоторые для того, чтобы встретиться, специально прилетели в Белград на несколько часов. Причем я говорю сейчас о политических тяжеловесах в своих странах, по многим причинам им невозможно встретиться с нами в Москве, и встреча в Белграде была их инициативой", - сообщил сенатор.

По его словам, в разговоре участвовали представители различных государств - Германии, Австрии, Венгрии, - разных политических воззрений. Они обсуждали, как выйти из ситуации тупика в отношениях между Россией и странами ЕС. Участники встречи сошлись в том, что санкции неэффективны, "интересны только политиканам и наносят ущерб не столько России, сколько самим этим странам".

"Все наши собеседники устали от политической неразберихи, они не понимают, что сегодня происходит, не понимают приоритетов американской политики и видят, что политический Запад выходит из-под какого-то единого политического контроля. Практически все страны заявили о необходимости защищать свой суверенитет, всех интересует наш опыт в этом вопросе, более того, многие готовы сотрудничать с нашей комиссией - не только проводить переговоры, но и предоставлять информацию", - сообщил глава комиссии.

По словам Климова, российская комиссия планирует обмениваться опытом с представителями других стран по предотвращению вмешательства во внутренние дела. Партнеры готовы делится опытом "о том, как вмешиваются в их политическую жизнь, и о том, как пытаются их использовать для организации вмешательства в российскую политику".

Создание комиссии по защите государственного суверенитета вызвало реакцию во многих странах. "Наш опыт воспринят позитивно и многие страны думают, включая Сербию, как его использовать. Были обращения из стран Ближнего Востока, они предлагают оказать им методическую помощь, потому что считают, что с суверенитетом у них все плохо. Из некоторых стран Восточной Европы также поступают обращения, хотя наша комиссия должна в первую очередь защищать российский суверенитет и предотвращать попытки вмешательства в нашу сугубо внутренние дела", - продолжил собеседник.

Цели комиссии по защите госсуверенитета

По словам Климова, комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела преследует цель противодействия вмешательству во внутренние дела РФ парламентскими методами.

"Мы включили в комиссию представителей разных комитетов, этот вопрос требует системного подхода. В царской России, в СССР этим вопросом занимались специальные службы, а мы - парламентский орган и действуем парламентскими методами. Но специальные службы могут нам предоставлять информацию, мы можем запрашивать у них какие- то данные, - это так. Наша задача - на основании мониторинга комитетов, правительственных служб, экспертов, мониторинга по внешнему и внутреннем контуру, диалога с политическими и общественными организациями, с нашими регионами определить болевые точки, слабые места в обеспечении суверенитета", - заявил сенатор.

"Носителем суверенитета является наш народ, и он же единственный источник этой власти, здесь все логично и в плане Конституции безупречно. На основании этого мониторинга мы можем дать рекомендации профильным министерствам, а с другой стороны как законодатели можем внести наши предложения для внесения соответствующего закона. Наконец, мы будем заниматься взаимодействием методами парламентской дипломатии с другими партнерами в мире, во многих странах есть запрос на это. Наш опыт абсолютно соответствует резолюции, принятой Межпарламентским союзом в апреле этого года, которая призывает парламентариев всего мира бороться с фактами вмешательства во внутренние дела суверенных государств, мы действуем полностью в канве решения главного межпарламентского органа мира", - сказал Климов.

Он также добавил, что "разговоры, состоявшиеся в Белграде, вселяют оптимизм и уверенность, что мы идем в правильном направлении".

Сербия - мост политического диалога

В Сербии российская делегация встретилась с представителями комитета по международным делам Народной скупщины. "Разговор шел не только о российско-сербских отношениях, но и в целом о том, что происходит в мире, о горячих точках в отношениях и о том, что мы можем сделать для решения этих проблем, учитывая приближающуюся 137-ю Ассамблею межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. Мы рады будем видеть там наших сербских коллег на максимально высоком уровне", - рассказал сенатор.

По словам Климова, Белград имеет серьезные перспективы стать значительным политическим центром. "После начала санкционной политики Запада некоторые мои коллеги не могут въехать в страны Европы, хотя многие из нас являются членами комитета парламентского сотрудничества с европейскими партнерами. Комитет должен работать, поскольку времена непростые, в то же время брюссельские ведомства запрещают нашим парламентариям вести этот диалог. В этом отношении Сербия оказалась очень удобной страной - она не входит в НАТО, в Европейский союз, не поддерживает антироссийские санкции, в то же время она находится в центре внимания всех наших потенциальных визави", - сообщил Климов.

"Один из моих коллег назвал Сербию восточноевропейской Швейцарией, ведь Швейцария - не член ЕС, не член НАТО, в результате этого она становится мощным коммуникационно-политическим центром, да и финансовым, как всегда была. В этом смысле у сербов есть хорошие перспективы, они сейчас востребованы в этом качестве, если же они примкнут к одной из сторон, то потеряют возможность быть тем центром европейской политической жизни, который будет способствовать и развитию Сербии. Если Сербия повернется к Западу, то она окажется на мировой и региональной периферии, потому что там уже большая очередь желающих, и сербы окажутся в хвосте", - уверен Климов. По его словам, если Сербия будет поддерживать диалог и с РФ, и с США, и с Китаем, то Белград будет в центре этих событий.