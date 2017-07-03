Песков: терпение РФ в отношении США с ситуацией с изъятием дипсобственности на исходе

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Терпение России в отношении затягивания Вашингтоном ситуации вокруг изъятой российской дипломатической собственности на исходе, но вопрос о том, когда могут быть применены зеркальные меры находится в компетенции МИД. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, стоит ли ждать симметричного ответа до встречи президентов России и США, или после.
"Что касается принципа, то о принципе взаимности мы говорили, что касается того, что терпение российской стороны в этом плане на исходе - это тоже говорилось на разных уровнях, что касается нюансов - это скорее вопрос нашего внешнеполитического ведомства", - прокомментировал представитель Кремля.
В конце декабря 2016 года прежняя администрация США, которую возглавлял Барак Обама, ввела новые санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско и закрыв две российские дипломатические дачи (в штатах Нью-Йорк и Мэриленд). Доступ всему российскому персоналу к этим двум комплексам был закрыт 30 декабря. Вашингтон связал эти санкции с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых уходящие власти США обвиняли Россию.