Песков: терпение РФ в отношении США с ситуацией с изъятием дипсобственности на исходе

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Терпение России в отношении затягивания Вашингтоном ситуации вокруг изъятой российской дипломатической собственности на исходе, но вопрос о том, когда могут быть применены зеркальные меры находится в компетенции МИД. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, стоит ли ждать симметричного ответа до встречи президентов России и США, или после.

"Что касается принципа, то о принципе взаимности мы говорили, что касается того, что терпение российской стороны в этом плане на исходе - это тоже говорилось на разных уровнях, что касается нюансов - это скорее вопрос нашего внешнеполитического ведомства", - прокомментировал представитель Кремля.

В конце декабря 2016 года прежняя администрация США, которую возглавлял Барак Обама, ввела новые санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско и закрыв две российские дипломатические дачи (в штатах Нью-Йорк и Мэриленд). Доступ всему российскому персоналу к этим двум комплексам был закрыт 30 декабря. Вашингтон связал эти санкции с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых уходящие власти США обвиняли Россию.