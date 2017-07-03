Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии перед встречей в Астане

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел в понедельник совещание с постоянными членами Совбеза РФ, в ходе которого была затронута сирийская проблема. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ходе совещания обсуждались текущие вопросы, связанные с социально-экономическим развитием страны. Также затрагивалась международная тематика, а в частности сирийская проблема, в том числе в контексте подготовки к намеченной на начало июля в Астане очередной встрече по сирийскому урегулированию", - сказал Песков.

По его словам, во встрече приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин.

Путин также проинформировал участников совещания о серии международных телефонных переговоров, которые он провел в минувшую пятницу и субботу, добавил Песков.

Переговоры по Сирии в Астане пройдут 4-5 июля. Главная тема - дальнейшее согласование параметров четырех зон деэскалации на сирийской территории.