Новый посол России в Южной Осетии вручил верительные грамоты президенту республики

ЦХИНВАЛ, 3 июля. /ТАСС/. Новый посол России в Южной Осетии Мурат Кулахметов в понедельник в Цхинвале вручил президенту республики Анатолию Бибилову верительные грамоты, передает с церемонии вручения грамот корреспондент ТАСС.

"Россия всегда была с Южной Осетией в самые тяжелые годы. Мне очень приятно, что именно вы будете представлять интересы РФ в Южной Осетии. Здесь вас хорошо знают и помнят, и вы много знаете о Южной Осетии. Уверен, что плодотворная работа, которая имеет прочную основу, выйдет на более высокий качественный уровень", - сказал Бибилов, принимая грамоты.

В свою очередь Кулахметов отметил, что межгосударственные отношения между Южной Осетией и Россией основываются прочной договорно-правовой базой и большим количеством документов, которые позволяют двигаться вперед. "Это серьезная основа для наших союзнических отношений. В своей работе я буду придерживаться курсу содействия становлению Южной Осетии как современному демократическому государству, обеспечению ее безопасности, ну и конечно, вопросам развития и становления республики в социально-экономическом плане", - добавил он.

Марат Минюрович Кулахметов - российский военачальник и дипломат, генерал-майор. С 23 мая указом президента РФ назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Южной Осетии. Сменил на этом посту Эльбруса Каргиева, который возглавлял посольство с момента его создания в октябре 2008 года. Ранее с 2004-2008 гг. Кулахметов был командующим смешанными силами по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта, был советником министра иностранных дел РФ, имел ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.