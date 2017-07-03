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Илья Яшин подал документы о выдвижении кандидатом на муниципальных выборах Москвы

Политика
3 июля, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

В выборах в Красносельском районе примут участие еще девять участников оппозиционного движения "Солидарность"

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Председатель политкомитета оппозиционного движения "Солидарность" Илья Яшин сообщил ТАСС, что подал документы о выдвижении кандидатом на муниципальных выборах в Красносельском районе Москвы. По его словам, вместе с ним в выборах в этом районе примут участие еще девять активистов "Солидарности".

"Мы подали документы для выдвижения кандидатами на выборах в Красносельском районе Москвы. Вместе со мной документы подали еще девять активистов "Солидарности", всего 10 человек на 10 депутатских мест. Мы претендуем на то, чтобы получить большинство в этом районе", - сказал он.

Ранее оппозиционные партии "Парнас" и "Яблоко" выдвинули своих кандидатов на муниципальных выборах в Москве.

Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 районах в единый день голосования 10 сентября.

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