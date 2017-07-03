Илья Яшин подал документы о выдвижении кандидатом на муниципальных выборах Москвы

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Председатель политкомитета оппозиционного движения "Солидарность" Илья Яшин сообщил ТАСС, что подал документы о выдвижении кандидатом на муниципальных выборах в Красносельском районе Москвы. По его словам, вместе с ним в выборах в этом районе примут участие еще девять активистов "Солидарности".
"Мы подали документы для выдвижения кандидатами на выборах в Красносельском районе Москвы. Вместе со мной документы подали еще девять активистов "Солидарности", всего 10 человек на 10 депутатских мест. Мы претендуем на то, чтобы получить большинство в этом районе", - сказал он.
Ранее оппозиционные партии "Парнас" и "Яблоко" выдвинули своих кандидатов на муниципальных выборах в Москве.
Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 районах в единый день голосования 10 сентября.