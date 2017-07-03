Россия расценивает теракт в Дамаске как попытку помешать процессу урегулирования в Сирии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия расценивает теракт в Дамаске 2 июля как попытку помешать запуску процесса политического урегулирования в Сирии. Об этом заявили в понедельник в МИД РФ.

Как напомнили в дипведомстве, в воскресенье службами безопасности Сирии были обнаружены три заминированных транспортных средства, которые пытались въехать в Дамаск. Два автомобиля были обезврежены, однако третьей автомашине удалось прорваться в центр города, где она была подорвана террористом-смертником. "В результате 18 человек погибли, десятки мирных жителей получили ранения различной степени тяжести", - констатировали в МИД.

"Осуждаем эту кровавую вылазку, совершенную на фоне активизации усилий в интересах политико-дипломатического урегулирования внутреннего вооруженного конфликта в Сирии: 4-5 июля в Астане планируется проведение пятой международной встречи высокого уровня по Сирии, на 10 июля намечен очередной раунд межсирийского диалога в Женеве", - отметили в дипведомстве.

"Расцениваем очередную акцию экстремистов как судорожную попытку воспрепятствовать укреплению позитивных тенденций в сфере запуска политического процесса в Сирии, - подчеркнули в министерстве. - Настоятельно призываем всех международных партнеров самым серьезным образом отнестись к угрозе терроризма и радикализма в регионе Ближнего Востока, вести с этим универсальным злом решительную борьбу скоординированными усилиями на коллективной основе в соответствии с нормами международного права и положениями Устава ООН".