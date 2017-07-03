Кадыров оценил работу правительства Чечни за первое полугодие на "отлично"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Чеченской Республики подвело итоги работы за первые шесть месяцев 2017 года. Как написал глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram, работу регионального кабмина можно оценить на "отлично".

"Кабинет министров подписал 35 соглашений с федеральным центром на участие в различных госпрограммах. Это позволило привлечь в республику более 7 млрд рублей субсидий и обеспечило региону один из лучших показателей в СКФО", - написал он.

Мы подвели итоги работы Правительства ЧР за первое полугодие. Результаты впечатляют. Кабинет министров подписал 35 соглашений с федеральным центром на участие в различных госпрограммах. Это позволило привлечь в республику более 7 млрд. рублей субсидий и обеспечило региону один из лучших показателей в СКФО. Благоприятная картина наблюдается и по исполнению "майских указов" Президента России Владимира Путина. Несмотря на сложную экономическую обстановку, мы смогли увеличить выплаты по трем категориям пособий: по рождению ребенка, матерям-одиночкам и по уходу за ребенком. Удалось также снизить уровень безработицы. На сегодняшний день она составляет 9,2 процента. Из них уже трудоустроено на постоянной основе 1400 человек. Все министерства улучшили показатели в своей работе, смогли привлечь дополнительные средства в республику. Стабильно высокие показатели демонстрируют Министерство автомобильных дорог, Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства. В текущем году Министерство строительства и ЖКХ обеспечило участие в 8 из 11 федеральных программах. Это тоже достойно внимания. Правительством также ведется активное сотрудничество с Внешэкономбанком, АО "Курорты Северного Кавказа". До конца 2025 года в строительство всесезонного горнолыжного курорта "Ведучи" будет вложено 16 млрд. рублей. ВЭБ также финансирует строительство трех заводов, еще три проекта нашли поддержку руководства банка. Я оценил работу Правительства ЧР за первое полугодие на "отлично". Вместе с тем я обратил внимание на то, что это обязывает нас работать с удвоенной энергией. Население растет, растут и требования людей. Мы также намерены начать поиск и разработку месторождений полезных ископаемых в горных районах. Этим вопросом займутся первый заместитель Председателя Правительства ЧР Якуб Закриев и вице-премьер Муслим Байтазиев. Нам нужно развивать экономику, находить новые источники доходов в региональный бюджет. Только так мы сможем обеспечить дальнейший рост благополучия населения. #Кадыров #Россия #Чечня #Экономика Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Июл 3 2017 в 10:49 PDT

Кадыров также рассказал об успехах в социальной сфере, отметив, что региональное правительство смогло увеличить выплаты пособий по рождению ребенка, матерям-одиночкам и по уходу за ребенком. "Удалось также снизить уровень безработицы. На сегодняшний день она составляет 9,2%. Из них уже трудоустроено на постоянной основе 1400 человек", - добавил он.

Глава Чечни особо отметил работу региональных Министерства автомобильных дорог, Министерства здравоохранения, Министерства сельского хозяйства, а также Министерства строительства и ЖКХ, которое обеспечило участие в 8 из 11 федеральных программах.

Кроме того, он рассказал о сотрудничестве правительства республики с Внешэкономбанком и АО "Курорты Северного Кавказа", в рамках которого до конца 2025 года в строительство горнолыжного курорта "Ведучи" будет вложено 16 млрд рублей. "ВЭБ также финансирует строительство трех заводов, еще три проекта нашли поддержку руководства банка", - добавил глава ЧР.

"Мы также намерены начать поиск и разработку месторождений полезных ископаемых в горных районах. Нам нужно развивать экономику, находить новые источники доходов в региональный бюджет. Только так мы сможем обеспечить дальнейший рост благополучия населения", - заключил Кадыров.