Путин и Си Цзиньпин обсудят сотрудничество РФ и КНР и вопросы международной повестки

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет 4 июля переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, который накануне прибыл в Москву с официальным визитом. Как сообщали в Кремле, предполагается обсудить комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, а также актуальные международные и региональные проблемы. По итогам переговоров намечено подписание ряда двусторонних документов. Это шестой визит Си Цзиньпина в Россию в качестве главы государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что на нынешний день запланированы полномасштабные двусторонние переговоры в узком и расширенном составах. "Затем будет необычный формат - главы встретятся с представителями общественности, деловых кругов и медиасообщества России и Китая, которые по своим направлениям кратко информируют Путина и Си Цзиньпина о своем взаимодействии", - добавил он.

В этот же день китайский лидер проведет встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и обсудит с ним сотрудничество двух стран в торговле и инвестициях, энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве.

Солидный пакет документов

Помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне сообщил, что к встрече двух лидеров "подготовлен к подписанию солидный пакет двусторонних документов". Так, будет подписано совместное заявление о дальнейшем укреплении отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, совместное заявление о текущей ситуации в мире и важных международных проблемах, а также утвержден план действий по реализации договора о соседстве, дружбе и сотрудничестве на 2017-2020 годы. По словам помощника президента, "стороны тщательно готовились к этому визиту, и всего в пакете документов для подписания находятся 40 документов". Ушаков добавил, что в составе российской делегации будут присутствовать почти все члены правительства, в частности, в переговорах с китайской стороной примут участие пять российских вице-премьеров.

Как сообщал в конце июня помощник министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай, ожидается, что в ходе официального визита Россия и Китай заключат контракты на общую сумму около 10 млрд долларов. По его словам, запланировано подписание более десяти межправительственных соглашений о сотрудничестве, а также ряд корпоративных двусторонних документов.

По словам Ушакова, Путин также вручит Си Цзиньпину орден Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед народами России и Китая, церемония состоится после переговоров в узком составе. Помощник президента добавил, что следующая встреча Путина и Си Цзиньпина планируется 6 июля в ходе встречи лидеров стран БРИКС на полях саммита G20 в Гамбурге. А затем лидеры встретятся 3-5 сентября на самом саммите БРИКС в Китае.

Ожидания китайской стороны

Си Цзиньпин накануне, по прибытии в столичный аэропорт Внуково, заявил, что ожидает "обстоятельный обмен мнениями с президентом Путиным по углублению двусторонних отношений, многопланового сотрудничества, актуальным тематикам международной и региональной повестки дня, представляющим взаимный интерес". "Мы, несомненно, выйдем на новые договоренности. Убежден, что нынешний визит будет весьма плодотворным и будет способствовать устойчивому развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - подчеркнул лидер КНР.

По словам Ли Хуэйлая, среди ключевых направлений партнерства России и Китая, которые планируется обсудить, сопряжение инициативы КНР "Один пояс - один путь" и российского Евразийского экономического сообщества, совместное освоение Арктики, развитие Северного морского пути. Так же стороны обсудят реализацию ряда инфраструктурных проектов в сфере логистики, добычи полезных ископаемых, туризма и научно-исследовательской деятельности, участие КНР в развитии российского Дальнего Востока, а также кооперацию России и КНР в сфере коммуникаций, народного образования и СМИ.