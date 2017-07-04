Медведев обсудит с единороссами реализацию блока предвыборной программы партии

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев примет во вторник, 4 июля, участие в работе партийной комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России" по теме "Качество государства: эффективность власти и народный контроль".

На заседании участники обсудят итоги реализации пунктов предвыборной программы партии и задачи по выполнению программы в 2017 году, сообщили в пресс-службе кабмина.

В работе комиссии примут участие министр юстиции Александр Коновалов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, министр финансов Антон Силуанов, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, депутаты Госдумы, представители Высшей школы экономики.

В частности, речь пойдет о доступности и качестве государственных услуг, противодействии коррупции и защите общественных интересов, а также о развитии предпринимательства и прозрачности государственных закупок.

Постоянная работа с избирателями

Как отметил вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов, слова которого приводит пресс-служба единороссов, партия уделяет пристальное внимание выполнению своих предвыборных обещаний. Он отметил, что помимо привлечения экспертного сообщества, которое позволяет получать независимую оценку, партия находится "в постоянной коммуникации с гражданами".

"Работа приемных председателя партии, партийные форумы, а главное - личные встречи и общение являются самым действенным механизмом обратной связи, который позволяет вносить необходимые актуальные изменения, и который дает возможность понять как то, или иное решение реализуется в регионах", - считает Неверов.

Он добавил, что формирование программы путем открытого обсуждения с избирателями в ходе проведения предварительного голосования, по итогам которого формируется список кандидатов партии, повышает эффективность их работы и является инструментом прямой демократии.

"Именно люди определяют, кого партия должна выдвинуть в качестве кандидатов на выборах, и какую программу предстоит реализовывать. При этом только "Единая Россия" ввела обязательное требование для кандидатов: отсутствие какой-либо судимости", - подчеркнул Неверов.

Исполнение программных обязательств

Со своей стороны вице-спикер Госдумы Ирина Яровая напомнила, что первую "сверку часов" партия провела еще на XVI Съезде (состоялся в конце января 2017 года - прим. ТАСС), где "подтвердила исполнение ряда обязательств и заявила о сроках принятия дальнейших решений".

"Сейчас мы на уровне председателя партии будем вместе с экспертами обсуждать именно качественное содержание исполнения программных обязательств по теме, которая напрямую влияет на эффективность государственного управления и от которой зависит доверие граждан России", - заявила Яровая.

Она отметила, что "результаты работы, достигнутые менее чем за год, очень убедительны".

"В развитие мы готовы предложить новые идеи и решения", - отметила вице-спикер.

Предвыборная программа

Предварительные итоги выполнения предвыборной программы "Единой России" в 2016 году были подведены на съезде партии 21-22 января 2017 года в Москве. Предыдущее заседание комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии по теме "Социальная политика: вложения в каждого человека - основа общего будущего" состоялось в штаб- квартире партии 10 мая.