Захарова: информационная кампания о якобы применении Дамаском химоружия набирает обороты

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Информационно-пропагандистская кампания о якобы применении Дамаском химического оружия набирает обороты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Химическое шоу" набирает обороты. Еще одно свидетельство того, что информационная кампания против Дамаска стартовала, - сообщение о "применении отравляющего газа в Восточной Гуте". Клочок бумажки, оформленный по всем канонам работы западных пресс-служб, фиксирует начало "химической атаки" и ее осуждает", - написала дипломат на своей странице в Facebook.

Захарова отметила, что очередное заявление о якобы использовании властями Сирии хлора написано "безукоризненным английским языком". "Именно таким языком написаны резолюции СБ и другие международные документы", - добавила она. По словам представителя МИД, "это не разговорный английский, не бытовой и не литературный, это язык международно-правового общения". Именно эти фразы потом будут предлагаться западными коллегами для работы, например, над заявлением председателя Совбеза с осуждением "химических атак режима против мирных граждан", - написала она.

Ранее Захарова заявила о начале информационно-пропагандистской кампании против сирийских властей. "Как мы и предупреждали несколько дней назад, началась информационно-пропагандистская кампания о "применении Дамаском химического оружия". Старт дан. Кампания запланирована масштабная", - написала дипломат в воскресенье, 2 июля, на своей странице в Facebook.

Представитель командования Вооруженными силами Сирии в субботу, 1 июля, заявил, что появившиеся сообщения о якобы применении сирийскими войска газа хлор против террористов из группировки "Фейлак ар-Рахман" в районе Айн-Терма под Дамаском являются сфабрикованными. "Командование ВС Сирии, опровергая эти клеветнические утверждения, подчеркивает, что сирийская армия никогда не использовала в прошлом химического оружия против бандформирований и не будет этого делать сейчас, поскольку не обладает химическими боезарядами", - отмечалось в заявлении представителя ВС Сирии.

Правительственные силы, преследующие банды террористов в регионе Восточная Гута, овладели в пятницу выгодными позициями в районе Айн-Терма. В ходе многодневных боев они ликвидировали значительное число боевиков.