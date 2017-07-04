Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия предложит парламентариям ОБСЕ усилить санкции за финансирование терроризма

Политика
4 июля, 8:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Глава российской делегации Петр Толстой отметил, что речь идет о необходимости усиления уголовной ответственности, предусмотренной национальными законодательствами стран - участниц ОБСЕ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российская делегация предложит принять резолюцию о необходимости усилить уголовную ответственность за финансирование терроризма на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая пройдет в Минске с 5 по 9 июля. Об этом сообщил журналистам глава российской делегации в ПА ОБСЕ вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

В частности, речь идет о необходимости усиления уголовной ответственности, предусмотренной национальными законодательствами стран - участниц ОБСЕ, в отношении лиц, "принимающих участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов". Также в документе отмечается важность предупреждения "трансграничного перемещения лиц, оружия и денежных средств, связанных с террористической деятельностью".

Смотрите также

Володин считает необходимым создать в ПА ОБСЕ комитет по борьбе с терроризмом

Экс-глава ФСБ предложил создать для стран ОБСЕ рамочный закон о борьбе с терроризмом

Спикер ПА ОБСЕ поддержала идею РФ создать комитет по борьбе с терроризмом

Толстой призвал ОБСЕ активизировать борьбу с терроризмом и кибертерроризмом

Ковалев предложил ПА ОБСЕ создать комитет по борьбе с терроризмом и киберпреступностью

Кроме того, в проекте резолюции содержится призыв "предпринять решительные действия по нейтрализации угрозы, которую представляют собой идеология терроризма, распространяемая в том числе в сети интернет и через социальные сети и используемая, в частности, для публичного оправдания терроризма, подстрекательства и вербовки". Российские парламентарии также предлагают призвать СМИ добровольно отказаться от предоставления информационных площадок террористам и их спонсорам, а также от нагнетания напряжения в информационном пространстве.

"Этот пункт резолюции мне кажется наиболее важным, так как сегодня основные события разворачиваются не на поле боя, а в студиях редакций СМИ и на просторах интернета", - отметил Толстой. "Мы все чаще сталкиваемся с откровенной фальсификацией фактов, главной целью которой является демонизация той или иной стороны или политической силы для дальнейшего оправдания агрессии в отношении целых народов", - сказал он, напомнив, что особенно это заметно на примере Сирии. "Западные СМИ приписывают преступления террористов правительственным войскам, тем самым оправдывая собственные далеко не всегда правомерные действия в отношении этого суверенного государства, а также "обеляя" репутацию организаций, признанных террористическими едва ли не во всем мире", - считает глава российской делегации.

Отдельным пунктом резолюции предлагается создать в рамках ПА ОБСЕ комитет по противодействию терроризму, который мог бы содействовать сближению подходов государств- участников в борьбе с террористической угрозой и координации их действий.

Недопустимость дискриминации

Во втором проекте резолюции, предлагаемом российской делегацией для принятия на сессии, говорится о "недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и последователей других религий". Законодатели РФ напоминают о праве каждого человека на свободу мысли, религии и убеждений и призывают к межрелигиозному диалогу, а также подчеркивают, что "террористические акты совершаемые лицами или группами, ассоциирующими себя с определенной религией или убеждениями, не могут служить оправданием религиозной нетерпимости".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Толстой, Петр Олегович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": Госдума может увеличить порог задолженности для запрета выезда за рубеж
2
Тулеев по инициативе Скворцовой продолжит курс реабилитации в Москве
3
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
4
Спасатели нашли тело последнего погибшего на уральском озере Максимка
5
КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты
6
Гидрометцентр обещает теплое завершение июля в Московском регионе
7
СМИ: археологи обнаружили на востоке Китая останки "великанов" возрастом 5 тыс. лет
Темы дня
Загрузка...
Реклама