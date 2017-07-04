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Лавров и глава МИД Венгрии обсудили в Москве актуальные международные проблемы

Политика
4 июля, 9:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Министры обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров провел 3 июля встречу с главой МИД Венгрии Петером Сиярто, который находится в Москве в связи с проведением десятого заседания российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом сообщили во вторник в российском дипведомстве.

"Министры обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии", - информировали в министерстве.

"Затрагивалась тема урегулирования внутриукраинского конфликта, - указали в МИД РФ. - Лавров подробно изложил российские оценки хода реализации минских договоренностей, подчеркнул отсутствие альтернативы их всеобъемлющему выполнению".

Лавров и Сиярто также обсудили ряд практических вопросов российско-венгерских отношений.

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