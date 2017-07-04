Госдума может утвердить текст присяги 12 июля

Урбанисты Китая готовы сотрудничать с уральскими коллегами в сфере городского планированияНовости партнеров 4 июля, 10:45
В Экс-ан-Провансе покажут оперу "Кармен" в постановке Дмитрия ЧерняковаКультура 4 июля, 10:45
РЖД в дни Кубка конфедераций перевезли более 640 тыс. пассажировТранспорт 4 июля, 10:41
Команда генконсульства КНР победила в турнире по настольному теннису в ЕкатеринбургеНовости партнеров 4 июля, 10:36
СМИ: аэропорт Домодедово вводит новый инфраструктурный сборТранспорт 4 июля, 10:35
В зоне беспошлинной торговли Маньчжурии открылась площадку товаров омских предприятийНовости партнеров 4 июля, 10:31
"Нас не слышит земля": 250 дней и ночей обороны СевастополяОбщество 4 июля, 10:20
Наталья Сергунина: работа с бизнесом - это улица с двусторонним движениемИнтервью 4 июля, 10:00
Гладко было на бумаге: почему КНДР и Южная Корея до сих пор не объединилисьМеждународная панорама 4 июля, 10:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Законопроект об утверждении присяги при получении гражданства России может быть рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 12 июля, сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Пока предлагаем предварительно вынести на 12 число [июля]", - заявил Крашенинников по окончании заседания комитета, на котором было рекомендовано законодательно утвердить присягу при получении гражданства России.
Соответствующие поправки в закон о гражданстве РФ, предложенные лидерами всех четырех фракций и Павлом Крашенинниковым, были одобрены комитетом во втором чтении. Согласно этим нормам, прописывается обязанность принесения присяги, а также вводится ее текст: "Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции". Присяга должна приносится лично и публично, на фоне государственных символов РФ.
Предполагается, что поправки о присяге будут приниматься при обсуждении Госдумой во втором чтении проекта закона об отзыве решения о приеме в гражданство РФ осужденных за терроризм.