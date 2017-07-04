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Госдума может утвердить текст присяги 12 июля

Политика
4 июля, 10:23 дата обновления: 4 июля, 10:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Ранее комитет Госдумы рекомендовал законодательно утвердить присягу при получении гражданства России

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Законопроект об утверждении присяги при получении гражданства России может быть рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 12 июля, сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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"Пока предлагаем предварительно вынести на 12 число [июля]", - заявил Крашенинников по окончании заседания комитета, на котором было рекомендовано законодательно утвердить присягу при получении гражданства России.

Соответствующие поправки в закон о гражданстве РФ, предложенные лидерами всех четырех фракций и Павлом Крашенинниковым, были одобрены комитетом во втором чтении. Согласно этим нормам, прописывается обязанность принесения присяги, а также вводится ее текст: "Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции". Присяга должна приносится лично и публично, на фоне государственных символов РФ.

Предполагается, что поправки о присяге будут приниматься при обсуждении Госдумой во втором чтении проекта закона об отзыве решения о приеме в гражданство РФ осужденных за терроризм.

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