Пресс-конференция Владимира Путина и Си Цзиньпина. Видеотрансляция

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Трансляция Ruptly
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят совместную пресс-конференцию в Москве.
Китайский лидер прибыл с официальным визитом в РФ в понедельник. Си Цзиньпин уверен, что в ходе его визита Россия и Китай достигнут новых договоренностей.
В понедельник вечером также состоялся неформальный обед лидеров РФ и КНР.
Это уже шестой визит Си Цзиньпина в РФ в качестве главы государства.