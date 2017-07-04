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Пресс-конференция Владимира Путина и Си Цзиньпина. Видеотрансляция

Политика
4 июля, 14:52 UTC+3

Председатель КНР находится с двухдневным официальным визитом в РФ по приглашению российского президента

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Председатель КНР Си Цзиньпин, получивший орден Святого апостола Андрея Первозванного, и президент РФ Владимир Путин

Председатель КНР Си Цзиньпин, получивший орден Святого апостола Андрея Первозванного, и президент РФ Владимир Путин

© Михаил Метцель/ТАСС

Трансляция Ruptly

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят совместную пресс-конференцию в Москве.

Китайский лидер прибыл с официальным визитом в РФ в понедельник. Си Цзиньпин уверен, что в ходе его визита Россия и Китай достигнут новых договоренностей.

В понедельник вечером также состоялся неформальный обед лидеров РФ и КНР.

Это уже шестой визит Си Цзиньпина в РФ в качестве главы государства.

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Темы
Визит Си Цзиньпина в Москву Российско-китайские отношения
Персоны
Си Цзиньпин Путин, Владимир Владимирович
Страны
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