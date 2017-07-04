Пресс-конференция Владимира Путина и Си Цзиньпина. Видеотрансляция

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят совместную пресс-конференцию в Москве.

Китайский лидер прибыл с официальным визитом в РФ в понедельник. Си Цзиньпин уверен, что в ходе его визита Россия и Китай достигнут новых договоренностей.

В понедельник вечером также состоялся неформальный обед лидеров РФ и КНР.

Это уже шестой визит Си Цзиньпина в РФ в качестве главы государства.