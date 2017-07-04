Громов: СМИ России и Китая создают новый информационный порядок

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Работа СМИ России и Китая формирует новый мировой информационный порядок, главными чертами которого являются ответственность, честность и повышение медиаграмотности аудитории. Об этом заявил во вторник первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, выступая на III форуме СМИ России и Китая "Новое будущее сотрудничества России и Китая и роль СМИ".
"Сегодня средства массовой информации России и Китая и многих других стран, в особенности, стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР - прим. ТАСС), начинают создавать новый информационный порядок, главными элементами которого являются профессионализм, ответственность, честность, уважение к зрителю и читателю, стремление информировать и просвещать", - сказал он.
Громов отметил, что важным элементом этого порядка является повышение медиаграмотности аудитории. "Одновременно очень важно противодействовать монополизации медиарынка. Здесь, я думаю, мы в определенной сфере продвинулись, - продолжил он. - Монополизм, особенно в такой чувствительной сфере, как мы знаем, ведет к застою и упадку".
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ отметил особую важность ответственной работы СМИ в современном информационном мире, когда новые технологии нередко применяются для фальсификаций и манипуляции общественным мнением. "Крупнейшие и наиболее авторитетные СМИ ни при каких обстоятельствах не должны утрачивать объективность, вовлекаться в информационные войны, забывать о высоких профессиональных стандартах и этике современной журналистики", - указал он в связи с этим.
По словам Алексея Громова, отношения стратегического партнерства между странами развиваются во всех сферах, в том числе в информационной. "Между двумя нашими странами сложились и развиваются отношения глобального всеобъемлющего стратегического партнерства, партнерства во всех без исключения сферах, - сказал он. - Это партнерство невозможно представить без такой важной составляющей как информационная".
Громов отметил, что благодаря активному взаимодействию СМИ России и Китая "сформировали самостоятельное направление сотрудничества, имеющее в том числе серьезную бизнес-составляющую". "Уверен, что работа в этом направлении будет продолжаться успешно и дальше", - добавил он.
Отдельно в этой связи Громов указал на предстоящее во вторник подписание соглашения о запуске в Китае российского телеканала "Катюша". "Мы долго к этому шли и весьма признательны нашим китайским друзьям и партнерам за конструктивное взаимодействие", - отметил он.
Громов напомнил, что 2016-2017 годы являются перекрестными годами СМИ РФ и Китая. По словам замруководителя администрации президента РФ, план мероприятий годов СМИ - это более 250 двусторонних инициатив.