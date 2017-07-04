Свыше 500 чиновников уволены в РФ по настоянию прокуратуры за антикоррупционные нарушения

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России добилась увольнения в связи с утратой доверия за нарушения антикоррупционных норм свыше 500 чиновников за последние два с лишним года. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве заместитель начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Аслан Юсуфов.
С 1 января 2018 года вступает в силу закон о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия за нарушения антикоррупционного законодательства.
"В 2016 году только по требованиям прокуроров было уволено по этим основаниям в связи с утратой доверия 383 человека. Это в три раза больше, чем за 2015 год, - сообщил Юсуфов. - В I квартале этого года было уволено в связи с утратой доверия [по материалам прокуратуры] уже 62 лица".
"Большинство из них - свыше 66% - это лица, которые были уволены на муниципальном уровне. Более 190 из них были на руководящих должностях - главы муниципальных образований и т. д.".
По словам Юсуфова, чиновники чаще всего подпадают под увольнение в связи с утратой доверия за антикоррупционные нарушения за недостоверные декларации об имуществе.
Представитель Генпрокуратуры напомнил, что для увольнения с формулировкой "в связи с утратой доверия" могут быть различные основания, включая участие госслужащего в коммерческой деятельности, в том числе аффилированности с иностранной компанией.
"Мы проанализировали практику - в 2016 году около 70% уволенных в связи с утратой доверия - 266 человек из 383 [уволенных после рассмотрения материалов прокуратуры] были уволены в связи с непредоставлением или представлением недостоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, - сообщил Юсуфов. - И около 15% уволенных - в связи с неурегулированием конфликта интересов [когда у чиновника или его родственников есть личные интересы в той сфере, которую он курирует]".
Поскольку закон не имеет обратной силы, в публичный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за нарушения антикоррупционного законодательства, который будет вестись с 2018 года, попадут лишь те, кто будет уволен с такой формулировкой с момента начала ведения реестра.