Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко: у РФ и Киргизии есть взаимопонимание в вопросах борьбы с современными угрозами

Политика
4 июля, 13:14 UTC+3 ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/ 4, июля. /ТАСС

Председатель Совета Федерации отметила, что существует очень серьезное сотрудничество между правоохранительными органами, спецслужбами России и Киргизии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 4 июля. /ТАСС/. Россия и Киргизия достигли абсолютного взаимопонимания в вопросах борьбы с современными вызовами и угрозами, такими как терроризм, наркотрафик, киберпреступность. Об этом заявила во вторник журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится с рабочим визитом в Киргизии.

По ее словам, существует "очень серьезное сотрудничество" между правоохранительными органами, спецслужбами России и Киргизии, которое развивается как в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так и на двустороннем уровне.

"Есть совместные механизмы, совместные действия наших правоохранительных, силовых структур в борьбе с общим злом, потому что уже всем стало понятно и очевидно, что бороться с такими вызовами, как терроризм, киберпреступность, наркотрафик, эффективно (в одиночку - прим. ТАСС) не может ни одно государство, даже самое мощное", - заявила Матвиенко. Поэтому, убеждена она, победить эти угрозы, добиться эффективных результатов в борьбе с ними "можно только объединяя усилия".

"И с Киргизией у нас абсолютное взаимопонимание и абсолютное сотрудничество" в решении этих вопросов, подчеркнула председатель верхней палаты российского парламента. С ней согласился спикер Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Чыныбай Турсунбеков. По его мнению, ОДКБ является "самой надежной системой именно в борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом".

В рамках поездки в Киргизию Матвиенко провела ряд двусторонних встреч и приняла участие в международном культурно-образовательном форуме "Дети Содружества".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Киргизия
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Оппозиционер Мальцев покинул РФ из-за уголовного дела
2
МИД Польши: Украина с Бандерой в Европу не войдет
3
Девять человек погибли в Сирии в результате удара ВВС коалиции во главе с США
4
Путин вручил Си Цзиньпину орден Андрея Первозванного
5
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
6
Ученым у берегов Камчатки впервые удалось снять нападение косаток на 12-метрового кита
7
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
Темы дня
Загрузка...
Реклама