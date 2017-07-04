Матвиенко: у РФ и Киргизии есть взаимопонимание в вопросах борьбы с современными угрозами

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ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 4 июля. /ТАСС/. Россия и Киргизия достигли абсолютного взаимопонимания в вопросах борьбы с современными вызовами и угрозами, такими как терроризм, наркотрафик, киберпреступность. Об этом заявила во вторник журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится с рабочим визитом в Киргизии.
По ее словам, существует "очень серьезное сотрудничество" между правоохранительными органами, спецслужбами России и Киргизии, которое развивается как в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так и на двустороннем уровне.
"Есть совместные механизмы, совместные действия наших правоохранительных, силовых структур в борьбе с общим злом, потому что уже всем стало понятно и очевидно, что бороться с такими вызовами, как терроризм, киберпреступность, наркотрафик, эффективно (в одиночку - прим. ТАСС) не может ни одно государство, даже самое мощное", - заявила Матвиенко. Поэтому, убеждена она, победить эти угрозы, добиться эффективных результатов в борьбе с ними "можно только объединяя усилия".
"И с Киргизией у нас абсолютное взаимопонимание и абсолютное сотрудничество" в решении этих вопросов, подчеркнула председатель верхней палаты российского парламента. С ней согласился спикер Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Чыныбай Турсунбеков. По его мнению, ОДКБ является "самой надежной системой именно в борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом".
В рамках поездки в Киргизию Матвиенко провела ряд двусторонних встреч и приняла участие в международном культурно-образовательном форуме "Дети Содружества".