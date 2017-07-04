Госдума меняет формат проведения правительственных часов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Госдума меняет формат выступлений министров на правительственном часе - теперь они будут выступать вместе с курирующим сферу деятельности, по которой докладывает министр, вице-премьером, первый раз такая схема будет применена на правчасе 12 июля. Об этом сообщил журналистам по итогам Совета Думы первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

"Принято решение об изменении формата проведения правительственного часа 12 июля. У нас будет тема "О состоянии и совершенствовании межбюджетных отношений". Ранее был приглашен на этот правительственный час министр финансов Антон Германович Силуанов, сегодня Совет Думы принял решение пригласить курирующего заместителя председателя правительства, Дмитрия Николаевича Козака, на это заседание", - сказал он.

"У нас будет два выступления - это некий новый формат рассмотрения вопросов в рамках правительственного часа", - отметил депутат. Он добавил, что депутаты договорились практиковать такой порядок проведения правительственных часов.