Путин и Трамп встретятся 7 июля в Гамбурге

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Предстоящая беседа президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна состояться 7 июля на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге, предполагается в формате отдельной беседы, а не как контакт "на ногах" в кулуарах форума. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Это планируется как полноценная "сидячая" встреча", - пояснил он.
Контакты на саммите Группы двадцати станут первой личной встречей Путина и Трампа.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что эта встреча "действительно важна, ее все ждут". Он напомнил, что ранее состоялось несколько телефонных разговоров Путина и Трампа, чего "недостаточно", поскольку двусторонние отношения Москвы и Вашингтона находятся "практически на нуле". По его словам, и для обеспечения международной стабильности и безопасности эта встреча будет иметь первоочередное значение.