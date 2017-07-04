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Путин высоко оценил взаимодействие РФ и Китая в гуманитарной сфере

Политика
4 июля, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Президент России отметил работу Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, Общества российско-китайской дружбы и деятельность российско-китайских деловых советов

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин доволен взаимодействием в гуманитарной сфере с Китаем. На встрече с представителями деловых кругов, СМИ, общественности двух стран глава российского государства отметил, что реализация российско-китайских планов по расширению взаимодействия "зависит не только от деятельности государственных органов, но и от заинтересованного участия общественных, деловых кругов, поддержки средств массовой информации".

Путин особо выделил работу Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, который объединяет политиков, бизнесменов, руководителей ведомств, регионов, деятелей культуры, дипломатов и журналистов. По его словам, на 2017 год комитет запланировал 180 различных инициатив. "Рассчитываем, что Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития будет также творчески, по-новаторски выполнять свою важную миссию - способствовать укреплению взаимопонимания и добрососедства между народами наших государств", - сказал российский лидер.

По его оценке, также активно работает Общество российско-китайской дружбы, "которое сплачивает вокруг себя всех тех, кому дороги близкие отношения с нашими великими соседями, тех, кто любит и уважает богатое наследие, историю и культуру китайского народа".

Президент РФ выделил и деятельность российско-китайских деловых советов, которые помогают крупнейшим предприятиям налаживать повседневные связи.

Путин обратил внимание на проходящий в Москве российско-китайский медиа-форум в котором принимают участие более 120 руководителей ведущих СМИ двух стран. "Важно, что в нашей встрече принимают участие представители средств массовой информации и различных медиа-структур наших стран, которые вносят существенный вклад в формирование атмосферы доверия и взаимопонимания, укрепления международных позиций России и Китая, эффективно и оперативно доносят до мировой общественности достоверную информацию о политике, экономике, истории наших стран, о жизни российских и китайских граждан", - подчеркнул также Путин.

"Запущено совместное производство фильмов, сегодня дан зеленый свет новому современному анимационному сериалу с участием популярных российских и китайских мультипликационных персонажей", - констатировал глава российского государства. Он отметил договоренность о запуске вещания в 2017 году в Китае телеканала "Катюша".

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