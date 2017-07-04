Мэра Реутова назначили и.о. главы Балашихи

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сергей Юров, занимавший пост мэра города Реутова, назначен исполняющим обязанности главы Балашихинского городского округа Подмосковья. Об этом он во вторник сообщил журналистам. Информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе администрации Балашихинского городского округа.

"На сегодняшний день являюсь исполняющим обязанности главы городского округа", - сказал Юров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее предложил Юрову принять участие в конкурсе на пост мэра Балашихи в ходе рабочей встречи в здании правительства Подмосковья.

Предыдущий глава округа Евгений Жирков ушел в отставку на фоне резонансного закрытия мусорного полигона Кучино по требованию президента Владимира Путина. На плохие условия жизни рядом со свалкой ему пожаловались жители в ходе "Прямой линии" 15 июня. На Кучино ежегодно свозилось до 600 тыс. тонн мусора, из них до 80% из Москвы, по данным Минэкологии Подмосковья.