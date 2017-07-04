Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэра Реутова назначили и.о. главы Балашихи

Политика
4 июля, 18:00 UTC+3

Пресс-служба администрации Балашихинского городского округа подтвердила информацию о назначении Сергея Юрова

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Юров

Сергей Юров

©  Администрация городского округа Реутов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сергей Юров, занимавший пост мэра города Реутова, назначен исполняющим обязанности главы Балашихинского городского округа Подмосковья. Об этом он во вторник сообщил журналистам. Информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе администрации Балашихинского городского округа.

"На сегодняшний день являюсь исполняющим обязанности главы городского округа", - сказал Юров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее предложил Юрову принять участие в конкурсе на пост мэра Балашихи в ходе рабочей встречи в здании правительства Подмосковья.

Предыдущий глава округа Евгений Жирков ушел в отставку на фоне резонансного закрытия мусорного полигона Кучино по требованию президента Владимира Путина. На плохие условия жизни рядом со свалкой ему пожаловались жители в ходе "Прямой линии" 15 июня. На Кучино ежегодно свозилось до 600 тыс. тонн мусора, из них до 80% из Москвы, по данным Минэкологии Подмосковья.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отставки и назначения Закрытие свалки в Балашихе
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Оппозиционер Мальцев покинул РФ из-за уголовного дела
2
Цена американского угля для Украины может составить $110-130 за тонну
3
Арестован подозреваемый в убийстве в Зеленограде
4
СМИ: археологи обнаружили на востоке Китая останки "великанов" возрастом 5 тыс. лет
5
В лесополосе под Омском обнаружены тела трех мужчин
6
Тулеев по инициативе Скворцовой продолжит курс реабилитации в Москве
7
Новый этап программы помощи ипотечникам могут запустить в июле
Темы дня
Загрузка...
Реклама