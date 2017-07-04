Минюст: решение ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева" не означает необходимость его пересмотра

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вступившее в силу решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшее дискриминационным "закон Димы Яковлева", не означает необходимость его пересмотра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства юстиции России в ответ на запрос агентства.

"В целом положения Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" не были подвергнуты Европейским судом критике на предмет их расхождения со сложившейся международной практикой. В этой связи какие-либо меры по пересмотру указанного закона Минюстом России не рассматриваются", - подчеркнули в Минюсте.

17 января 2017 года ЕСПЧ постановил, что "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских сирот гражданами США, противоречит статье 14 Европейской конвенции о защите прав человека, а также обязал Россию выплатить компенсацию в размере €3 тыс. каждому из истцов, подавших жалобу. При этом суд счел, что непосредственно права детей нарушены не были. Данное решение вынесено по итогам рассмотрения дела "А.Н. и другие против России".

Как отметили в ЕСПЧ, речь идет о коллективном иске, поданном 45 гражданами США "как лично, так и от имени 27 российских детей". Рассмотрев данное дело, суд счел, что "запрет на усыновление незаконным образом дискриминировал приемных родителей" в связи с тем, что лишил возможности усыновлять российских детей претендентами из США, основываясь исключительно на гражданстве приемных родителей.

ЕСПЧ при этом счел неприемлемой жалобу на то, что этот запрет привел к жестокому обращению с детьми, поскольку было установлено, что детям была оказана адекватная медицинская помощь в России.

4 июля Большая палата ЕСПЧ отказала в удовлетворении ходатайства властей России о пересмотре постановления ЕСПЧ по делу "А.Н. и другие против России". "Отказ в удовлетворении ходатайства властей Российской Федерации о пересмотре постановления ЕСПЧ по делу "А.Н. и другие против России" не подлежит обжалованию, в связи с чем данное постановление вступило в законную силу", - заключили в Минюсте.

Как действует "закон Димы Яковлева" С 1 января 2013 года вступил в силу закон, запрещающий усыновление российских детей гражданами США. Эти меры включены в российский ответ на американский "Акт Магнитского", который получил неофициальное название "закон Димы Яковлева" - в память о российском мальчике, трагически погибшем в приемной семье в США.Закон запрещает передачу детей, являющихся гражданами РФ, на усыновление или удочерение гражданам США. Также запрещена деятельность на территории России органов и организаций в целях подбора и передачи российских детей на усыновление американцам.