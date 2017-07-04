Ликвидация ФСКН и ФМС полностью завершится к 1 октября 2017 года

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продлении срока упразднения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Федеральной миграционной службы (ФМС) до 1 октября 2017 года. Документ, подписанный 30 июня, опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
"Продлить срок завершения ликвидационных мероприятий по упразднению ФМС России и ФСКН России <…> до 1 октября 2017 года", - говорится в распоряжении.
Медведев также поручил МВД до 1 октября представить в Казначейство ликвидационные балансы на дату завершения ликвидации ведомств в объеме форм годовой бюджетной отчетности и уведомлений о снятии с учета в налоговых органах.
В апреле 2016 года Путин подписал указ, которым упразднил ФСКН и ФМС. Штатная численность этих служб передается в МВД, при этом штатная численность ФМС сокращается на треть. В структуре МВД упраздненные службы будут называться Главное управление по вопросам миграции и Главное управление по контролю за оборотом наркотиков.