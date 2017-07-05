Мутко доложит о молодежной политике, развитии туризма и спорта в Госдуме

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Зампредседателя правительства Виталий Мутко, курирующий в кабмине вопросы спорта, туризма и молодежной политики, выступит в среду на пленарном заседании Госдумы в рамках "правительственного часа". Вице-премьер доложит об актуальных проблемах и задачах в сферах его ведения.

"Три очень серьезные темы, которые мы будем докладывать: прежде всего, конечно, это молодежная политика, туризм и развитие спорта в нашей стране", - сообщил вице-премьер во вторник на заседании фракции КПРФ в нижней палате парламента. Мутко поблагодарил депутатов Госдумы за количество присланных ему от них вопросов. "Я хотел бы вас поблагодарить, я получил огромное количество вопросов, но это не просто вопросы, это и рекомендации, и пожелания, и предложения", - отметил он.

По словам политика, с ними уже проведена тщательная работа, и на ряд вопросов и предложений направлены ответы. "Многие темы мы взяли в проработку", - заверил он.

Мутко также выразил благодарность депутатам за проведенные в мае парламентские слушания, посвященные вопросам молодежной политики, в которых он сам принимал участие. "Очень много было высказано пожеланий, парламент сделал серьезные рекомендации, и мы сейчас над ними работаем: это и вопросы специального закона [о молодежной политике] и другие инициативы", - указал он. Мутко отметил, что уделит "много внимания" молодежной политике на выступлении в среду.

Другой темой выступления вице-премьера станет туризм. "Развитие туризма является важнейшим направлением, - заявил он в преддверии "правчаса" в Думе. - Туризм - это и элемент патриотизма, и оздоровительный и познавательный элементы, это и развитие нашей страны, [прежде всего] экономическое развитие", - подчеркнул политик.

По его мнению, Россия имеет огромный потенциал для внутреннего и въездного туризма. При этом Мутко констатировал, что в этой области "видны проблемы: это неразвитость инфраструктуры, отсутствие должной конкуренции, а в некоторых регионах порой отсутствуют и транспортные возможности". "Механизмы, которые работают в этой сфере, не стимулируют ее во многом, чтобы повышать или улучшать качество сервиса", - указал вице-премьер.

Что касается темы спорта, о которой в своем выступлении перед депутатами доложит Мутко, то, по его словам, "приоритетом в ближайшие годы будет развитие массовой физической культуры и спорта". Кроме этого, он подчеркнул, что "безусловно, перед Россией стоит большая ответственность" в преддверии проведения в следующем году чемпионата мира по футболу.

Мнение парламентариев

В Госдуме ожидают от "правительственного часа" с участием вице-премьера "конструктивного диалога, который приведет к принятию эффективных решений в сфере как молодежной политики так и для развития спорта и туризма". "Если в этих сферах есть какие-то проблемы, то это непосредственно отражается на жизни людей, поэтому необходимы решительные шаги, которые пойдут на благо каждому", - заявил ТАСС член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

По теме молодежной политики депутат рассчитывает услышать от Мутко новые идеи о мерах ее реализации. Свищев считает, что "в России нужно принять новый федеральный закон о государственной молодежной политике, который повысит эффективность взаимодействия власти с молодежью". Политик напомнил, что в более чем 70 субъектах РФ есть подобные региональные законы. "Но власти в регионах не раз говорили о необходимости такого документа на федеральном уровне, который поможет создать единое правовое пространство сферы молодежной политики во всей стране", - подчеркнул Свищев.

Парламентарий также надеется, что в своем выступлении зампредседателя правительства обозначит тему развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере спорта и туризма. "Развитие этих направлений сегодня невозможно без ГЧП, необходимо как можно активнее привлекать в эти сферы инвестиции и создать условия для их мощного притока", - подчеркнул он. Свищев напомнил, что, хотя с 1 января прошлого года в РФ и начал действовать закон о ГЧП, "к сожалению, в сферах спорта и туризма документ не работает". Он добавил, что пока частные инвесторы сталкиваются с проблемами, которые не позволяют привлечь в спорт и туризм дополнительное финансирование.