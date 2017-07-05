Лавров и генсек ЛАГ обсудят Сирию, борьбу с терроризмом и кризис вокруг Катара

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в среду консультации с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом, который прибыл в Москву во вторник по приглашению главы российского дипведомства.
Предстоящая встреча Лаврова и Абу аль-Гейта станет уже третьей по счету в этом году. Беседы главы МИД РФ и генсека ЛАГ состоялись на полях четвертой министерской сессии Российско-арабского форума сотрудничества в Абу-Даби в феврале, а также в ходе совместного визита в Египет министров иностранных дел и обороны России 29 мая.
Как отметила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, политические контакты Москвы с руководством ЛАГ носят устойчивый и регулярный характер. "Это позволяет в конструктивном партнерском ключе обмениваться мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня", - указала дипломат.
В Москве высоко ценят предметный содержательный диалог между Россией и арабскими странами и настроены на его дальнейшее субстантивное наполнение, заявили в российском дипведомстве. "Стремительность трансформационных процессов на Ближнем Востоке, общность глобальных вызовов и угроз диктуют необходимость укрепления взаимодействия РФ с Лигой арабских государств в интересах обеспечения мира и стабильности в этом регионе и в мире в целом", - подчеркнули в министерстве.
"В ходе предстоящих консультаций будут подробно обсуждаться положение дел в Сирии, Ираке, Ливии и Йемене, кризис вокруг Катара, проблематика палестино-израильского урегулирования, - отметили в МИД России. - В контексте неспадающей турбулентности в сфере безопасности предполагается, что особое внимание Лавров и Абу аль-Гейт уделят аспектам координации шагов, предпринимаемых, в том числе в коллективном формате, для противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму".
Лавров и Абу аль-Гейт также рассмотрят вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Россией и ЛАГ в экономической, гуманитарной и культурной сферах. "Проанализируют ход выполнения Плана действий по реализации принципов, целей и задач российско-арабского сотрудничества на 2016-2018 гг., принятого в ходе третьей министерской сессии Российско-арабского форума сотрудничества, состоявшейся в Москве 26 февраля 2016 года", - информировали в дипведомстве.
В свою очередь официальный представитель ЛАГ Махмуд Афифи сообщил, что во время переговоров стороны рассмотрят перспективы пятой сессии Российско-арабского форума сотрудничества, которая должна пройти в Санкт-Петербурге в конце текущего года.