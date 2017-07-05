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Захарова: посольство РФ в Киеве занимается судьбой задержанного на Украине Агеева

Политика
5 июля, 10:17 дата обновления: 5 июля, 10:23 UTC+3

Таким образом, официальный представитель МИД РФ опровергла сообщения СМИ, которые утверждали обратное

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Здание посольства РФ на Украине

Здание посольства РФ на Украине

© Артем Геодакян/ТАСC

МОСКВА, 5 июля. Посольство РФ в Киеве активно занимается судьбой задержанного на Украине россиянина Виктора Агеева. Об этом заявила в среду журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обратили внимание на публикации в СМИ о том, что Министерство иностранных дел якобы не занимается судьбой Агеева, - сказала она. - Помимо недостоверных сообщений СМИ, еще появляются заявления ряда общественных деятелей и политиков на эту тему, в том числе [обратили внимание] на заявления представителей "Яблока".

"Это не соответствует действительности, - подчеркнула она. - Российское посольство в Киеве активно занимается судьбой задержанного на Украине российского гражданина Агеева".

Ранее русская служба Би-би-си сообщила со ссылкой на минобороны Украины и командование 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, что в Луганской области якобы попал в плен российский военный Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту. Минобороны России опровергло сообщения о том, что Агеев был российским военным.

По данным российского оборонного ведомства, он никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ и после срочной службы уволился в установленном порядке в 2016 году. В Минобороны РФ назвали заявление о службе Агеева по контракту "вымыслом украинских пропагандистов".

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти примут меры для защиты всех законных прав задержанного россиянина.

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