Москва требует от Баку прекратить дискриминацию россиян с армянскими фамилиями

РЖД в I полугодии удвоили объем перевозок тихоокеанских морепродуктов - до 154,7 тыс. тТранспорт 5 июля, 10:58
ЖХК "Куньлунь" сделал предложение нападающей БеляковойСпорт 5 июля, 10:49
Награждение футболистов ЦСКА серебряными медалями чемпионата России пройдет 13 июляСпорт 5 июля, 10:48
УФАС посчитало законным взимание дополнительной платы за парковку в КольцовеНовости Урала 5 июля, 10:48
Фрегат "Адмирал Эссен" вернулся в Севастополь, выполнив задачи по борьбе с ИГ в СирииАрмия и ОПК 5 июля, 10:37
В "Макаровском квартале" завершен нулевой циклНовости партнеров 5 июля, 10:33
СМИ: девелопер подал иск к аэропорту Домодедово из-за строительства новой ВППТранспорт 5 июля, 10:31
Захарова: посольство РФ в Киеве занимается судьбой задержанного на Украине АгееваПолитика 5 июля, 10:17
Российские легкоатлетки Афанасьева и Сивкова примут участие в молодежном ЧЕ в ПольшеСпорт 5 июля, 10:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия требует прекращения дискриминации прибывающих в Азербайджан граждан РФ с армянскими фамилиями.
"Вынуждены констатировать, что прибывающие в Азербайджан российские граждане действительно дискриминируются по этническому принципу", - указали в МИД РФ в связи с сообщениями о ряде подобных случаев.
"Продолжаем требовать прекращения возмутительной дискриминационной практики, несовместимой с дружественными отношениями между двумя странами, - сказали в российском дипведомстве. - Разумеется, будем делать выводы из сложившейся ситуации".
Как отметили в МИД РФ, с начала текущего года 25 гражданам РФ было отказано во въезде в Азербайджан. Их задерживали на несколько часов, в ряде случаев без еды, воды и медпомощи, а затем высылали за собственный счет. В качестве основания при этом назывались их армянские фамилии, но были и случаи, "когда лиц с русскими фамилиями, именами и отчествами допрашивали на предмет выявления "армянских предков".
В МИД РФ указали, что неоднократно, в том числе в официальных нотных обращениях, требовали прекращения этой практики, но не получили внятного и удовлетворительного ответа. "В ответной ноте азербайджанского МИД говорится, что "для предотвращения нежелательных эксцессов Азербайджан вынужден применять соответствующие регуляции по отношению к ряду лиц", - отметили в министерстве.