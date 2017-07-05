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Москва требует от Баку прекратить дискриминацию россиян с армянскими фамилиями

Политика
5 июля, 10:39 дата обновления: 5 июля, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В российском дипведомстве были "вынуждены констатировать, что прибывающие в Азербайджан российские граждане действительно дискриминируются по этническому принципу"

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия требует прекращения дискриминации прибывающих в Азербайджан граждан РФ с армянскими фамилиями.

"Вынуждены констатировать, что прибывающие в Азербайджан российские граждане действительно дискриминируются по этническому принципу", - указали в МИД РФ в связи с сообщениями о ряде подобных случаев.

"Продолжаем требовать прекращения возмутительной дискриминационной практики, несовместимой с дружественными отношениями между двумя странами, - сказали в российском дипведомстве. - Разумеется, будем делать выводы из сложившейся ситуации".

Как отметили в МИД РФ, с начала текущего года 25 гражданам РФ было отказано во въезде в Азербайджан. Их задерживали на несколько часов, в ряде случаев без еды, воды и медпомощи, а затем высылали за собственный счет. В качестве основания при этом назывались их армянские фамилии, но были и случаи, "когда лиц с русскими фамилиями, именами и отчествами допрашивали на предмет выявления "армянских предков".

В МИД РФ указали, что неоднократно, в том числе в официальных нотных обращениях, требовали прекращения этой практики, но не получили внятного и удовлетворительного ответа. "В ответной ноте азербайджанского МИД говорится, что "для предотвращения нежелательных эксцессов Азербайджан вынужден применять соответствующие регуляции по отношению к ряду лиц", - отметили в министерстве.

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