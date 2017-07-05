Госдума может 12 июля рассмотреть заявление с осуждением сноса памятников в Польше

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госдума может на пленарном заседании 12 июля рассмотреть заявление с осуждением сноса советских памятников в Польше. Об этом заявил в среду председатель палаты Вячеслав Володин, реагируя на выступление на эту тему депутата от КПРФ Николая Харитонова.
"Этим вопросом занимается комитет [Госдумы] по международным делам, наши коллеги по фракциям. Мы готовим такое постановление, давайте здесь исходить из того, что было бы правильно нам объединить в нем и в его поддержку и парламенты других стран", - сказал спикер. "До начала следующей недели мы завершим переговоры с нашими коллегами из других парламентов и все, о чем вы говорите, постараемся найти форму и изложить в этом обращении", - подтвердил Володин, предположив, что документ может быть рассмотрен в следующую среду.