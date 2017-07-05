Песков: дата визита короля Саудовской Аравии в РФ пока не определена

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Дата визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию пока не определена.
"Нет, пока нет [даты]", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее четверг спецпредствитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов выразил надежду, что визит короля Саудовской Аравии в Россию состоится в скором времени.
Во время визита в Санкт-Петербург в июне 2015 года сын короля Саудовской Аравии, министр обороны королевства, (с 21 июня) наследный принц Мухаммед бен Сальман заявил, что король принял приглашение посетить Россию. В Кремле и МИД РФ неоднократно отмечали, что приглашение остается в силе.