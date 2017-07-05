Путин перед саммитом G20 проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в преддверие саммита G20 в Гамбурге проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент, возможно, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза накануне завтрашнего вечернего вылета в Гамбург для участия в саммите G20", - сказал Песков.

Также, по словам пресс-секретаря, президент "продолжит серию встреч с руководителями парламентских фракций, сегодня будет встреча с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским".

Кроме того, у Путина запланирована серия рутинных рабочих встреч. "Публичная часть работы президента начнется с заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, тема - цифровая экономика. Будут озвучены доклады главы Минсвязи Николая Никифорова, главы Минпромторга Дениса Мантурова, мэра Сергея Собянина и директора направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрия Пескова. Это заседание обещает быть интересным", - добавил представитель Кремля.