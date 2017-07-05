Кремль ждет от встречи Путина и Трампа установления рабочего диалога

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. В Кремле ждут, что знакомство президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - в Гамбурге 7 июля пройдет в рабочей атмосфере, между лидерами установится рабочий диалог.

"Это первая встреча, первое знакомство двух президентов, главное в этой встрече это", - ответил пресс- секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на вопрос журналистов об ожиданиях Кремля от предстоящего общения Путина и Трампа.

"Ожидания того, чтобы установился рабочий диалог, который, наверное, жизненно необходим для всего мира в плане повышения эффективности решения критической массы конфликтов, проблем, которая растет день ото дня", - отметил представитель Кремля. Он добавил, что Москва ожидает, что встреча пройдет в рабочей атмосфере.

Отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за визитом американского президента в Варшаву, который предшествует приезду Трампа в Гамбург на саммит "двадцатки", Песков подчеркнул, что российские власти "с вниманием относятся к тем новостям, которые поступают из Восточной Европы с учетом того, что в Гамбурге запланирована встреча президентов России и США". При этом пресс-секретарь российского лидера не стал комментировать публикации о том, что нынешний хозяин Белого дома якобы намерен выстроить особые отношения США с так называемой Новой Европой на фоне противоречий с западноевропейскими странами. "Это политологические упражнения, которые мы так же читаем, как и вы", - сказал Песков журналистам.

Что касается отношения РФ к переговорам между США и Польшей о поставках американского сжиженного природного газа, то, как отметил Песков, "наши аналитики внимательно отслеживают" различные коммерческие вопросы. "Вместе с тем, повестка дня нашего энергодиалога с Европой продолжает оставаться очень насыщенной", - заключил представитель Кремля.

По словам Пескова, на встрече с Трампом в Гамбурге Путин повторит российскую позицию о необходимости выполнения минских договоренностей для урегулирования конфликта на Украине и принятия мер для прекращения провокаций со стороны вооруженных сил Украины.

"Вряд ли представится возможность полностью изложить понимание президента Путина, которое он, кстати, неоднократно озвучивал, предтече и причин той ситуации и той гражданской войны, которая возникла на Украине", - сказал журналистам Песков.

По его словам, "вместе с тем, безусловно, это будет хорошая возможность с тем, чтобы повторить российскую позицию о безальтернативности минских договоренностей, необходимости выполнения минских договоренностей и необходимости принятия мер для прекращения провокаций, которые, к сожалению, имеют место со стороны вооруженных сил Украины".

Пресс-секретарь президента также заявил, что лидеры РФ и США могут обсудить возможность взаимодействия двух стран в Сирии в интересах борьбы с терроризмом.

"По Сирии я думаю, что (лидеры обсудят) сирийское урегулирование, астанинский процесс, наверное, вопросы возможного взаимодействия России и Америки и - в случае готовности и на это со стороны США - в интересах продолжения совместной борьбы с терроризмом", - сказал представитель Кремля журналистам.

Он добавил, что темой беседы могут также стать "перспективы внутрисирийского урегулирования".