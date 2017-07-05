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Кремль принимает во внимание соцопросы о президенте, но "с известными скидками"

Политика
5 июля, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ни один из этих опросов не может играть решающую роль при определении реальной картины и положения вещей

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Кремль принимает во внимание соцопросы о президенте и политике государства, но "с известными скидками". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя опубликованные результаты опроса "Левада-центра" относительно ожиданий россиян по ужесточению внутренней политики следующим президентом страны.

"Мы видели сообщение СМИ, но не знакомы с самими материалами соцопроса. Безусловно, данные различных соцопросов принимаются во внимание, но с известными скидками, все это подлежит осмыслению, анализу. Ни один из этих опросов не может играть решающую роль при определении реальной картины и положения вещей", - сказал Песков.

При этом представитель Кремля отказался комментировать результаты самого опроса "Левада-центра".

Газета "Ведомости" опубликовала результаты опроса "Левада-центра", согласно которому треть россиян выразили мнение, что будущий президент, кто бы им ни стал, должен проводить более жесткую линию во внутренней политике. При этом, как отмечает издание, более 40% устраивает нынешний курс и только 12% говорят о необходимости либерализации.

Во внешней политике за усиление конфронтации с Западом выступает пятая часть респондентов, за сохранение текущей линии - более половины. При этом две трети опрошенных хотели бы и после 2018 года видеть во главе государства Владимира Путина.

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