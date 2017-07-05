Генштаб ВС РФ призвал Пекин объединить с Москвой усилия в борьбе с современными вызовами

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. России и Китаю нужно объединить усилия в борьбе с современными вызовами, так как общая позиция стран стабилизирует международную ситуацию, говорится в приветствии начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова участникам III российско-китайской научной конференции.
"Консолидированная позиция наших стран оказывает стабилизирующее влияние на международную ситуацию. Вот почему нам нужно объединить усилия в борьбе с современными вызовами. Основываясь на историческом опыте, мы должны сближать позиции по основным вопросам обеспечения глобальной и региональной безопасности", - считает Герасимов.
По его мнению, встречи российских и китайских историков способствуют утверждению объективной оценки событий Второй мировой войны, "имеют цель увековечения подвига наших народов в борьбе с фашизмом", противодействия фактам фальсификации истории, вносят существенный вклад в воспитание молодежи в духе патриотизма, гуманизма и взаимного доверия.
"Боевая дружба и взаимопомощь в годы войны создали прочную основу для современных российско-китайских отношений, в том числе и в военной сфере. Сегодня нам по- прежнему необходимо укреплять взаимное доверие, бороться с экстремизмом, распространением оружия массового поражения, а также способствовать противодействию актуальной угрозе человечества - терроризму", - подчеркнул Герасимов.
Третья международная российско-китайская военно-научная конференция посвящена восьмидесятилетию начала агрессии Японии против Китая и решающему вкладу СССР в успешное завершение войны с Японией. Организаторами выступили Академия военных наук России, Цзилиньский университет Китая, Центр изучения Второй мировой войны - войны сопротивления китайского народа японской агрессии и послевоенного международного мира.