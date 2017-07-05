Кисляк: США вряд ли откажутся от попыток влиять на политику в России

ВАШИНГТОН, 5 июля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Посол России в США Сергей Кисляк исходит из того, что американские власти "вряд ли откажутся" от попыток влияния на российскую внутриполитическую жизнь. Он подтвердил это в беседе с корреспондентом ТАСС по итогам своей девятилетней работы в Вашингтоне, которая в июле завершается.

В России в 2018 году предстоят президентские выборы. На вопрос о том, имеется ли информация о вмешательстве США в российскую политику, Кисляк ответил: "Пытались вмешиваться и вряд ли от этого откажутся".

В подтверждение он сослался на американское законодательство. "В нем без обиняков предписывается госсекретарю "совершенствовать" в Российской Федерации демократическое управление, прозрачность и т.д", - сказал Кисляк. "Список длинный, кстати, включающий "распространение вещания при поддержке правительства Соединенных Штатов", причем деньги под это уже выделены", - добавил он.

В США в последнее время бушуют политические страсти по поводу приписываемого России вмешательства в предвыборные политические процессы в Америке. Посол в интервью назвал это "антироссийским угаром". В этом же контексте российское руководство не раз напоминало, что Вашингтон сам беззастенчиво пытается влиять на политическую жизнь других стран повсюду в мире.

"Нагромождение неправд"

Кисляк однозначно заявил, что российского вмешательства в американские выборы не было. "Мы говорим, что не вмешивались, потому что мы не вмешивались", - сказал он. Попытки же утверждать обратное дипломат назвал "нагромождением неправд", порожденным как необычайно острой внутриполитической борьбой в США, так и возвращением "страхов и предубеждений времен холодной войны".

"Думаю, что эти неправды история со временем опровергнет и Америка начнет разворачиваться к большей нормальности в отношениях с Россией - тем более, что это служило бы и их [американцев] интересам", - сказал собеседник.

Он напомнил, что американцам "не раз уже в современной истории приходилось отказываться от собственных неправд". "Но они, как правило, делают это постфактум, когда уже немало горшков разбито", - посетовал Кисляк. Приведя в качестве примера "агрессию против Ирака в 2003 году", он добавил, что "сейчас задумываются и об "оправданности" операции в Ливии".

Что же касается признаков ангажированности в подходе к американским выборам, искать их, по убеждению собеседника, следует не в России. "Я бы рекомендовал посмотреть на высказывания целого ряда лидеров в Европе накануне выборов в США, - сказал Кисляк. - Очень нередко нейтральными они не были. Поддержка проигравшей в конечном счете Хиллари Клинтон с их стороны была куда выше, чем нынешнему президенту".

Внутриполитическая борьба в США мешает

Внутриполитическое противостояние в США серьезно ударило по российско-американским отношениям, и работа с администрацией Дональда Трампа разворачивается непросто, отметил Кисляк.

Трамп много раз выражал желание "поладить с Россией" для совместной борьбы с терроризмом и ответа на другие общие вызовы. Однако оппозиция в США приняла его намерение в штыки, и на практике шагов в этом направлении со стороны его администрации пока нет. Даже напротив, она недавно вновь расширила санкции, введенные против России из-за событий на Украине прежним хозяином Белого дома Бараком Обамой. А американские законодатели обсуждают новый санкционный пакет.

"Работа с администрацией Дональда Трампа разворачивается непросто, - признал Кисляк. - Внутриполитическое противостояние в США серьезно ударило по российско-американским отношениям. Иной раз поражаешься, с какой легкостью в американском политическом классе готовы жертвовать нормальностью в наших отношениях". По мнению посла, это во многом объясняется сильной инертностью как политического мышления, так и реальной политики Вашингтона.

Поставив риторический вопрос, "есть ли еще надежда", Кисляк ответил на него так: "На быстрый и простой путь к нормализации рассчитывать трудно. Слишком много тех, кто хочет помешать такому развитию. Санкционный угар в отношении нашей страны в Конгрессе США это только подтверждает. Новые санкции - очередной раздражитель".

Тем не менее, продолжал собеседник, на днях состоится встреча лидеров России и США. "Надеюсь, она определит, в каком направлении пойдет дальнейшее развитие взаимодействия между нашими странами, - сказал Кисляк. - Возможности для позитивных разворотов всегда есть. Нужна решимость такие возможности не упускать. Посмотрим, с чем на встречу выйдет американская сторона".