Послу Кисляку не льстит, а досаждает широкая известность в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 5 июля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Посол России в США Сергей Кисляк - бесспорно самый известный иностранный дипломат в Вашингтоне на сегодняшний день. Многие считают его и самым влиятельным. Но самому ему, как он признался в беседе с корреспондентом ТАСС по итогам своей девятилетней работы в американской столице, которая завершается в июле, всеобщий интерес к его персоне не льстит, а скорее досаждает.

На вопрос о том, щекочет ли ему самолюбие необычная для дипломата популярность, Кисляк сказал, что ему от нее "скорее грустно". "Потому что знаменитость эта - на основе надуманного и изолганного относительно того, что мы в посольстве здесь делаем", - пояснил он. "Мне иногда жаль тех американцев, которые нескончаемо копаются в неправдах о России вместо того, чтобы заниматься серьезными проблемами, которые стоят перед их собственной страной", - добавил он.

Оппозиционная Демократическая партия США и близкие к ней СМИ пытаются уличить республиканскую администрацию Дональда Трампа в предвыборном политическом "сговоре" с Россией и ссылаются при этом, в частности, на прошлые контакты республиканских функционеров с российским послом. И Трамп, и российские руководители подобные домыслы решительно отвергают. Кисляк в интервью назвал их "нагромождением неправд".

Он сказал, что, "как ни странно, в реальной жизни "известность" ежедневной работе [посла] не помогает и не мешает". "Мешает другое - отравленная атмосфера, в которой приходится работать", - посетовал собеседник.

Кисляку известно, что в Америке ему сейчас посвящаются политические карикатуры и чуть ли не анекдоты. "Кое-что даже смешно", - сказал он, но примеры приводить не стал, пояснив, что "юмор по большей части недобрый скорее по отношению к американским партнерам".

Американцы не мешали

В то же время Кисляк не думает, что Соединенные Штаты воспрепятствовали его назначению на пост руководителя нового Контртеррористического управления ООН в ранге заместителя генерального секретаря международной организации. "Уверен, что никаких подковерных маневров при назначении российского замгенсекретаря не было, в том числе со стороны администрации США", - сказал посол.

"Думаю, что генсекретарь ООН сделал хороший выбор, назначив своим заместителем опытного российского дипломата, - добавил он. - Владимир Иванович Воронков - отличный профессионал, ООН от такого назначения выиграет".

Про себя же Кисляк добавил, что и его семья, и он сам рады предстоящему возвращению на родину.

Ранее сообщалось, что по завершении миссии в Вашингтоне Кисляк может переехать в Нью-Йорк на работу в качестве заместителя генерального секретаря Объединенных Наций. Но выбор генсека ООН Антониу Гутерриша пал на Воронкова, возглавлявшего до сих пор постпредство РФ при международных организациях в Вене.