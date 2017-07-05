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Лавров: РФ и Китай представят инициативы по КНДР в среду на заседании СБ ООН

Политика
5 июля, 13:42 дата обновления: 5 июля, 13:51 UTC+3

Глава МИД РФ также добавил, что задача по денуклеаризации не должна использоваться для смены режима в стране

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Москва и Пекин представят совместную инициативу по урегулированию на Корейском полуострове на заседании СБ ООН в среду. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Инициатива комплексная. Прежде всего, она подчеркивает необходимость полного выполнения резолюций СБ ООН, но отмечает, что в этих резолюциях речь идет не только о требовании прекратить ракетно-ядерные испытания со стороны КНДР. В ней содержится констатация необходимости возобновления мирных переговоров и нахождения исключительно политико-дипломатического решения нынешней ситуации на Корейском полуострове", - отметил министр.

"Для Росси и Китая совершенно ясно, что любые попытки оправдать силовое решение, используя как предлог резолюции СБ ООН, неприемлемы и приведут к непредсказуемым последствиям в этом регионе, который соседствует и с РФ, и с КНР. Как неприемлемы и попытки экономического удушения КНДР", - подчеркнул Лавров.

"Исходим из того, что задача, которая поставлена СБ ООН и с которой согласились все участники шестисторонних переговоров, заключается в денуклеаризации всего Корейского полуострова и не может, и не должна использоваться для того, чтобы под ее прикрытием пытаться сменить режим в Северной Корее", - заявил министр, добавив, что это - общая позиция Москвы и Пекина.

"Сегодня в Нью-Йорке в СБ ООН будет обсуждаться положение дел с выполнением предыдущих резолюций, и Россия и Китай свою инициативу подробно представят и будут продвигать", - сказал глава МИД РФ.

Непредсказуемые последствия 

По словам министра, попытки оправдать силовые решения по КНДР приведут к непредсказуемым последствиям.

"Совершенно ясно, что любые попытки оправдать силовое решение, используя как предлог резолюции СБ ООН, неприемлемы и приведут к непредсказуемым последствиям в этом регионе, как неприемлемы и попытки экономического удушения КНДР", - сказал министр. 

Российские данные по ракетам

Россия располагает данными о типе ракеты, запущенной КНДР 4 июля, они представлены Минобороны РФ, где ее считают ракетой средней дальности. 

"Данные относительно того, какой тип ракеты запустили вчера Северная Корея у нас есть. Эти данные вчера же были самым подробным образом озвучены представителями нашего Министерства обороны", - сказал он.

КНДР объявила ранее о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". По его информации, максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, дальность - 933 км. Однако по данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км. Как уточнили в ведомстве, такие показатели соответствуют характеристикам ракеты средней дальности.

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