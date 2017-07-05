Путин присвоил главе Россотрудничества Глебовой ранг чрезвычайного и полномочного посла

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении руководителю Россотрудничества Любови Глебовой дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий документ подписан 5 июля и опубликован на официальном портале правовой информации.
Глебова была назначена на должность руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству в марте 2015 года. Ранее она входила в состав международного комитета Совета Федерации и представляла в верхней палате парламента законодательный орган Пензенской области.
Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) реализует проекты, нацеленные на укрепление международных связей, тесное сотрудничество в гуманитарной сфере и формирование позитивного имиджа России за рубежом. Проводимые мероприятия способствуют преодолению культурных барьеров, негативных стереотипов и иных препятствий на пути к развитию международного сотрудничества.
В настоящее время Россотрудничество представлено в 81 стране мира 96 представительствами: 72 российских центра науки и культуры в 62 странах, 24 представителя Агентства в составе посольств в 22 странах.