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Москалькова: число получающих гражданство РФ турецких граждан увеличивается ежегодно

Политика
5 июля, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Уполномоченный по правам человека в РФ также попросила Турции упростить освобождение крещеных детей от изучения ислама

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Количество граждан Турции, которые вступают в гражданство РФ, увеличивается год от года. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с главным омбудсменом Турции Шерефом Малкочем, которая проходит в среду в Москве.

"Количество граждан Турции, принятых в гражданство России, с каждым годом увеличивается. В 2016 году приняли в российское гражданство 500 граждан Турции. Многие граждане России с большой надеждой следят на установлением наших с вами, господин Малкоч, отношений", - сказала Москалькова.

Она также попросила Малкоча помочь с упрощением процедуры освобождения от обязательного изучения ислама живущих в Турции крещеных детей от смешанных браков.

"Другой вопрос - это обучение детей от совместных браков. В школах преподается ислам как обязательный предмет, но для других религий, в частности для христианства, есть исключения. Дети освобождаются от этого предмета, если будет представлено свидетельство о крещении ребенка", - сказала Москалькова.

"Просим вас обратиться в Министерство образования, чтобы подтверждение или ходатайство двух родителей было достаточным для подтверждения крещения, если нет других документов", - добавила Москалькова, обращаясь к Малкочу.

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Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
Темы
Российско-турецкие отношения
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