Петр Толстой заявил о начале преодоления русофобии в ПА ОБСЕ

МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Решение о создании в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ специального комитета по борьбе с терроризмом, на чем долгое время настаивала Россия, говорит о начале преодоления русофобских настроений, которые превалировали в последнее время в европейских организациях. Такое мнение высказал в среду журналистам вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой.

В среду Постоянный комитет ПА ОБСЕ принял решение об учреждении спецкомитета ассамблеи по борьбе с терроризмом. Ранее к созданию этой структуры неоднократно призывал член российской делегации в ассамблее, депутат Госдумы Николай Ковалев, который также занимает пост спецпредставителя ПА ОБСЕ по борьбе с терроризмом.

"Это было предложение России, которое мы высказывали на протяжении нескольких лет. Наконец, оно было услышано и поддержано единогласно всеми участниками заседания", - сказал Толстой.

Он рассматривает решение Посткома ПА ОБСЕ прежде всего как победу российской дипломатии. "Во-вторых, это признак того, что мы начинаем преодолевать русофобию, на протяжении нескольких лет набиравшую темп в европейских организациях, которая обрекала любое предложение России на провал, - констатировал депутат. - Поддержка нашей инициативы - это признак начала конца этой затянувшейся тенденции".

Толстой пояснил, что в настоящее время продолжаются консультации по поводу того, кто войдет в созданный комитет. "Мы, со своей стороны, надеемся на конструктивную работу вместе с нашими коллегами из США и парламентов европейских стран", - подтвердил глава российской делегации в ассамблее.

Кроме того, сообщил вице-спикер, в ходе первого дня работы ПА ОБСЕ были приняты к рассмотрению представленные Россией два проекта резолюций - "Об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму" и "О недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и последователей других религий".