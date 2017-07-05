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Миронов назвал самодеятельностью призывы справороссов Севастополя к отставке заксобрания

Политика
5 июля, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Председатель партии сообщил, что неприятно удивлен выступлением севастопольского отделения

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Выступление севастопольского отделения "Справедливой России" за отставку Законодательного собрания Севастополя не согласовано с федеральным руководством партии и является самодеятельностью. Об этом заявил в среду председатель партии Сергей Миронов.

Ранее в информационном бюллетене севастопольского отделения "Справедливой России" было опубликовано заявление председателя отделения Евгения Дубовика о том, что севастопольские справороссы выступают за роспуск заксобрания и считают довыборы в него "бессмысленной тратой времени и средств".

Миронов сообщил, что "неприятно удивлен последними событиями в Севастополе".

"Инициатива регионального отделения по проведению акции за отставку Заксобрания Севастополя с федеральным центром не согласовывалась. Мы всегда за разумную инициативность и смелость в принятии решений, однако в данном случае деятельность регионального отделения - это не более чем самодеятельность", - сказал Миронов, которого цитирует пресс-служба партии.

Лидер партии добавил, что "болезненное реагирование на журналистскую критику и неприличные комментарии со стороны председателя регионального отделения выходят за рамки допустимого и недостойны публичного политика".

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