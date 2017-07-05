Путин направил Мадуро поздравление по случаю Дня независимости Венесуэлы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Развитие всего комплекса двусторонних отношений России и Венесуэлы отвечает коренным интересам народов двух стран и способствует укреплению стабильности и безопасности в регионе. Об этом говорится в поздравлении президента России Владимира Путина, направленного президенту Венесуэлы Николасу Мадуро по случаю Дня независимости страны. Текст послания зачитал во вторник на приеме в посольстве Венесуэлы в Москве глава Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"Примите самые искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Венесуэлы", - говорится в обращении.

"Российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнерства", - отметил российский лидер, напомнив о значительном опыте плодотворного двустороннего сотрудничества в различных областях.