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Путин обсудил с членами Совбеза РФ актуальные проблемы к участию в саммите G20

Политика
5 июля, 21:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

На встрече также обсуждались внутренние дела, отметил пресс-секретарь президента

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обменялся мнениями по актуальным международным проблемам в контексте участия в саммите G20 7-8 июля в Гамбурге, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На встрече обсуждались текущие внутренние дела. Также состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам в контексте участия в саммите "двадцатки", а также многочисленным двухсторонним контактам, запланированным на полях саммита "двадцатки", - сказал Песков.

По его словам, во встрече участвовали премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, директор СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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