Лавров и Ле Дриан обсудят взаимодействие по антитеррору, ситуацию в Сирии и на Украине

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг проведет в Париже переговоры с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, в ходе которых министры обсудят перспективы взаимодействия в борьбе с терроризмом, ситуацию в Сирии и на Украине, а также продолжат работу по созданию форума гражданских обществ "Трианонский диалог".

"Министры обменяются мнениями по вопросам борьбы с терроризмом, а также по наиболее актуальным международным досье, - информировали в российском МИД. - Особое внимание будет уделено обсуждению возможностей взаимодействия применительно к ситуации на Украине, в Сирии, в Ливии, в Сахаро-Сахельском регионе, на Ближнем Востоке, а также в рамках работы Совбеза ООН".

Помимо международной тематики, Лавров и Ле Дриан рассмотрят текущие вопросы двусторонней повестки российско-французских отношений. В частности, "будет продолжена совместная работа по созданию постоянной структуры двустороннего взаимодействия гражданских обществ - российско-французского форума "Трианонский диалог", с инициативой учреждения которого выступил президент [Эмманюэль] Макрон в Версале 29 мая", указали в дипведомстве.

Договоренности лидеров

Президент РФ Владимир Путин 29 июня совершил визит в Париж, в ходе которого обсудил с Макроном двусторонние отношения, взаимодействие по сирийскому урегулированию, сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом и иные международные вопросы. На итоговой пресс-конференции Макрон также высказался за активизацию диалога между представителями гражданского общества России и Франции. Он предложил создать франко-российский форум гражданского общества, в рамках которого могли бы контактировать молодежь, представители делового и научного сообщества.

По словам французского лидера, форум получит название "Диалог Трианона". Он пояснил, что такой выбор связан с открытием выставки в Версале в честь 300-летия визита Петра Первого во Францию, который в 1717 году останавливался во дворце Трианон на территории Версальского парка.

После визита Путина посол РФ во Франции Александр Орлов подчеркивал, что гражданское общество играет важную роль в построении диалога между государствами. Он обратил внимание на то, что идея создать форум гражданского общества, озвученная Макроном, была поддержана главой российского государства.

В развитие договоренностей президентов России и Франции 21 июня в Москве прошли переговоры глав МИД двух стран. На встрече, продолжавшейся свыше двух с половиной часов, министры уделили особое внимание ситуации в Сирии, обсудили урегулирование на Украине и налаживание двусторонних отношений.

Динамика отношений Москвы и Парижа

В преддверии визита Лаврова в Париж в МИД РФ отметили стремление президента Французской Республики активизировать взаимодействие двух стран по широкому спектру направлений. "Россия со своей стороны всегда выступала за конструктивное сотрудничество как в двусторонней сфере, так и по международной повестке дня", - подтвердили в министерстве.

В настоящее время наметилась позитивная динамика в развитии двусторонних торговых связей. В 2016 году по сравнению с 2015 годом российско-французский товарооборот увеличился на 14,1% до 13,3 млрд долларов. Деловые круги двух стран выражают заинтересованность в продолжении сотрудничества и выправлении негативных тенденций, связанных с санкционным давлением ЕС. Ни одна из порядка 500 французских компаний за последние три-четыре года не ушла из России, ни один крупный совместный проект не был свернут.

В МИД РФ обратили внимание на то, что принятое 27 июня решение Апелляционного суда Парижа о разблокировании дебиторской задолженности компании Arianespace перед госкорпорацией "Роскосмос", на которую ранее был наложен обеспечительный арест в рамках исполнительных процедур по "делу ЮКОСа", снимает озабоченность относительно перспектив сотрудничества России и Франции в аэрокосмической области.

Между двумя странами динамично развиваются культурно- гуманитарные обмены. "Осенью завершится весьма успешный перекрестный Год культурного туризма (2016-2017 годы), - напомнили во внешнеполитическом ведомстве. - Главы внешнеполитических ведомств России и Франции обсудят перспективы реализации новых "перекрестных" инициатив на 2018-2019 годы, в том числе Года русского и французского языков, а также литературы на русском и французском языках".