Генпрокуратура потребовала заблокировать оправдывающие ИГ и "Правый сектор" материалы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать материалы в интернете, оправдывающие деятельность запрещенных в РФ международных террористических организаций "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра", а также группировки "Правый сектор", признанной в РФ экстремистской организацией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как пояснили в Генпрокуратуре, материалы экстремистского и террористического характера были выявлены в ходе систематически проводимого Генпрокуратурой мониторинга российского сегмента интернета. "Выявлены информационные ресурсы националистического толка, в числе которых "Спутник и погром", "Русский сектор", "Правый взгляд" и другие. Также установлены многочисленные материалы, оправдывающие деятельность запрещенных на территории РФ организаций "Правый сектор", "Исламское государство Ирака и Леванта" (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), "Джебхат ан-Нусра" и других террористических группировок, воюющих на территории Сирии", - отметили в надзорном ведомстве.

"Указанные ресурсы пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждают к экстремизму", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

В связи с этим прокуратура внесла пакет из шести требований в Роскомнадзор для оперативной блокировки противоправного контента.