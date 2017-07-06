Путин поручил МИД подписать протокол к Конвенции СЕ о предупреждении терроризма

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил МИД РФ подписать дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ о подписании дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма от 22 октября 2015 года. Поручить МИД России подписать от имени РФ дополнительный протокол", - говорится в документе.

30 июня правительство РФ одобрило представленное МИД РФ предложение о подписании российской стороной дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма от 22 октября 2015 года.

Данный протокол устанавливает уголовную ответственность за ряд деяний, в том числе умышленное участие в террористической группе, обучение терроризму, факт выезда за границу в целях терроризма, финансирование или организацию таких поездок. Протоколом также устанавливается сеть национальных круглосуточно доступных контактных пунктов оперативного обмена информацией. В настоящее время дополнительный протокол от 22 октября 2015 года подписан более 30 странами и ратифицирован в шести государствах.