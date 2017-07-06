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Путин поручил МИД подписать протокол к Конвенции СЕ о предупреждении терроризма

Политика
6 июля, 9:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Данный протокол устанавливает уголовную ответственность, в частности, за умышленное участие в террористической группе и обучение терроризму

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил МИД РФ подписать дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ о подписании дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма от 22 октября 2015 года. Поручить МИД России подписать от имени РФ дополнительный протокол", - говорится в документе.

30 июня правительство РФ одобрило представленное МИД РФ предложение о подписании российской стороной дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма от 22 октября 2015 года.

Данный протокол устанавливает уголовную ответственность за ряд деяний, в том числе умышленное участие в террористической группе, обучение терроризму, факт выезда за границу в целях терроризма, финансирование или организацию таких поездок. Протоколом также устанавливается сеть национальных круглосуточно доступных контактных пунктов оперативного обмена информацией. В настоящее время дополнительный протокол от 22 октября 2015 года подписан более 30 странами и ратифицирован в шести государствах.

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